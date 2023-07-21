Появились новые подробности о состоянии госпитализированного актера Ясуловича

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Звезда фильма «Бриллиантовая рука» попал в больницу еще 12 июля. Как себя чувствует артист?

Врачи оценивают состояние 81-летнего актера Игоря Ясуловича как тяжелое. По данным 5-tv.ru, 17 июля его прооперировали. После этого артиста перевели в реанимацию. Он находится в сознании.

Культурный деятель попал в больницу еще 12 июля. Он был госпитализирован с предварительным диагнозом — тубулоинтерстициальный нефрит (воспаление почек — Прим. ред.).

Игорь Ясулович снимался в фильмах «Бриллиантовая рука», «12 стульев», а также озвучивал одного из главных героев в серии мультфильмов «Шрек».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Николая Дроздова вновь выписали из больницы.