Афера на миллиарды: как работала финансовая пирамида Life is Good

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Жертвами мошенников стали тысячи человек, которые потеряли в общей сложности 15 миллиардов рублей.

Более 18 тысяч потерпевших, ущерб минимум 15 миллиардов рублей. Сегодня МВД опубликовало видео из материалов уголовного дела одной из самых крупных финансовых пирамид в истории страны — Life is Good. На кадрах обыска — все атрибуты роскошной жизни.

Благодаря махинациям мошенники купили в Петербурге и Ленинградской области недвижимости почти на 160 миллионов рублей.

Подробности расследования этой аферы — в репортаже корреспондента «Известий» Александра Шпака.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как мошенники оставляют без гроша наивных граждан.