Путин провел совещание с Совбезом. Главные заявления

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О чем говорил глава государства?

Владимир Путин поручил СВР отслеживать действия Варшавы. По его словам, польско-литовско-украинское воинское соединение планируют использовать для оккупации Западной части Украины.

Речь об этом шла на оперативном совещании президента с членами Совета безопасности России — оно началось с темы безуспешных попыток Киева перейти в контрнаступление. Все заявления — в сюжете корреспондента «Известий» Георгия Гривенного.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.