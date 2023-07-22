Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Певица не только достигла высот в музыкальной среде, но и обрела женское счастье.

Ирина Ортман празднует 45-летие. Специально к юбилею 5-tv.ru вспомнил важные автобиографические моменты российской эстрадной певицы и солистки группы «Тутси».

Ирина Ортман родилась 22 июля 1978 года в Казахстане, откуда ее семья переехала на Алтай, где она и провела свое детство. По профессии мама знаменитости Наталия Ортман — парикмахер, а папа Виктор Ортман — музыкант.

Любовь к музыке, унаследованная от отца, проявлялась у маленькой Иры с самого детства: с четырех лет она стала петь. Будучи подростком, она заработала свой первый миллион благодаря победам на музыкальных конкурсах.

В 12 лет на студии своего отца Ортман записала сольный альбом «Хочу быть звездой», название которого стало для нее мантрой при переезде в Москву в 1997 году. Находясь в столице, первое время она работала в театре песни Рената Ибрагимова, пела в группах «Белый орел», коллективах Малинина и Буйнова.

2003 год стал для Ирины Ортман переворотным в музыкальной карьере. Она дошла до полуфинала в конкурсе «Новая волна» в Юрмале, после чего попала на проект «Фабрика звезд-3», где стала финалисткой. Именно это музыкальное реалити-шоу ей и подарило всенародную любовь, а также хит «Меняю», за который она получила премию «Стопудовый хит». Став одной из самых ярких выпускниц «Фабрики звезд», она с другими участниками объездила всю страну в рамках проекта с гастролями.

В 2004 году Ирина Ортман вошла в состав женской поп-группы «Тутси», выпустив такие хиты как «Самый, самый», «Горький шоколад», «Чашка капучино», «Пропади все пропадом» и другие.

В 2010 году певица начала развивать свою сольную карьеру. 27 мая 2014 года вышел первый сольный альбом Ирины «Плагиат», 26 апреля 2019 года состоялся релиз второго альбома под названием «Только твоя», а в 2020 году — третий альбом «Лирика».

В ноябре 2019 года женская поп-группа «Тутси» объявила о своем воссоединении, записав совместный сингл «Самый лучший мужчина».

Свое личную жизнь певица не выставляет на всеобщее обозрение, однако известно, что 22 февраля 2008 года Ирина Ортман вышла замуж за бизнесмена Владимира Перевозчикова, с которым познакомилась на гастролях в Нижнем Новгороде.

В 2014 году, став ведущей шоу «Военное обозрение», она встретила своего втрое супруга— сотрудника спецслужб Романа Бабкина. Почувствовав сердцем, что она не может упустить свою родственную душу, певица приняла решение расстаться с Владимиром.

В 2016 году Ирина вышла замуж за Романа Бабкина, вместе с которым она воспитывает его дочь от предыдущих отношений — Лилию.

«Самый лучший друг — это мой муж», — призналась Ирина Ортман в интервью ведущей спецпроектов 5-tv.ru Светлане Шевченко.

Полное интервью с Ириной Ортман в студии 5-tv.ru по ссылке.