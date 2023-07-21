«Мы должны убедиться»: МИД РФ разъяснил новые правила в Черном море

МИД: заявление Минобороны о судоходстве в Черном море касается запросов на осмотр судов

Фото: www.globallookpress.com / Diego Cupolo

Российской стороне будет необходимо осматривать суда.

Все суда, следующие по Черному морю в порты Украины, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов и будут осматриваться. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин на брифинге.

По его словам, российской стороне будет необходимо осматривать суда, дабы убедиться, что там нет оружия.

«Мы должны убедиться, что судно с чем-то плохим идет», — говорит Вершинин.

В Минобороны РФ 19 июля заявили о том, что все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с 20 июля будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. Это сделано в связи с прекращением функционирования черноморской инициативы и сворачиванием морского гуманитарного коридора.

Прежде, 17 июля, Россия официально уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки, после чего российское посольство в Минске передало Киеву соответствующую ноту. С 18 июля инициатива окончательно прекратила свою работу.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Кремле отреагировали на заявления Украины по Черному морю.