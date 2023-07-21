Набиуллина заявила, что российская экономика достигла докризисного уровня

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Но, по ее словам, есть нюанс.

Российская экономика в целом достигла докризисного уровня. Об этом заявила в ходе пресс-конференции глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

Но, по словам главы регулятора, есть исключение.

«Если вынести за скобки нефтегазовый сектор, где действуют жесткие внешние санкции», — сказала Набиуллина, при этом отметив, что структурные изменения экономики создали существенную неоднородность по отдельным отраслям и регионам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Центробанк поднял ключевую ставку сразу на один процентный пункт, до 8,5% годовых. Решение принято после длительного затишья.