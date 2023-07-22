Пальчики оближешь: как вкусно приготовить соленые или малосольные огурцы

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Как порадовать своих близких особенной закуской?

Чаще всего банки с огурцами закручивают летом, ведь в это время эти овощи или растут на огороде, или продаются в магазине по доступной цене. Для начала можно купить разные плоды: кому-то больше нравятся корнишоны, а кому-то — более крупные плоды.

Секретный рецепт засолки есть почти у каждой хозяйки, пишет издание NEWS.ru. Однако существуют общие правила:

использование только чистых и «крепких» овощей без пятен и признаков гнили;

перед засолкой огурцы необходимо оставить в холодной воде на четыре часа минимум, максимум шесть, чтобы они получились плотными и хрусткими;

в Азии перед приготовлением огурцов их моют, а затем натирают крупной солью;

все овощи и зелень, которые будут использоваться для заготовки, нужно как следует промыть, а банки и крышки — простерилизовать.

Малосольные огурцы будут готовиться от нескольких часов до нескольких дней, а соленые — не менее одного месяца.

Способы засолки огурцов в бочке

У бочковых огурцов особенный аромат, который придает им дубовая емкость. Сейчас мало кто делает такие засолы, но добиться подобного вкуса можно и с помощью других средств. Что понадобится?

Листья хрена — две штуки;

Чеснок — шесть зубчиков;

Зонтик укропа — одна штука;

Листья черной смородины — пять;

Листья малины — пять;

Вода кипяченая — один литр;

Соль крупная — 70 граммов.

Вымоченные огурцы необходимо обрезать с двух сторон. Зубчики чеснока очистить, промыть и разрезать на две или четыре части в зависимости от размера.

Бочку необходимо вымыть с абразивом и содой, обдать кипятком. На дно уложить половину листьев малины, смородины, а также укропа и треть чеснока.

Далее нужно выложить половину огурцов, а оставшимися листьями и чесноком накрыть сверху. Содержимое нужно накрыть плотно листьями хрена, растворенную соль в воде залить в бочку.

Далее нужно накрыть огурцы тарелкой подходящего диаметра и установить гнет. Бочку лучше оставить в теплом месте на три дня.

После этого хрен следует убрать, а емкость переставить в холодное место. Через месяц блюдо уже можно дегустировать.

Быстрая засолка огурцов в пакете

Огурцы — один килограмм;

Зубчики чеснока — четыре штуки;

Пучок свежего укропа;

Соль крупная — одна столовая ложка;

Сахарный песок — одна чайная ложка;

Перец душистый (горошек) — две-три штуки.

Для этого рецепта огурцы лучше не вымачивать, а просто тщательно вымыть. У небольших плодов обрезать кончики, а крупные порезать на две, четыре части или же кружки.

Чеснок стоит мелко нашинковать или пропустить через пресс, а укроп нарезать. Все ингредиенты необходимо сложить в плотный целлофановый пакет, оставив немного воздуха.

Его следует хорошо завязать и потрясти несколько минут. После — убрать в холодильник. Пробовать блюдо можно уже через несколько часов.

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