Игоря Стрелкова задержали сотрудники правоохранительных органов

Виктория Андреева 1 645 0
Игоря Стрелкова задержали сотрудники правоохранительных органов
Эксклюзив

Фото: © РИА Новости /Кирилл Каллиников

Информацию подтвердила супруга мужчины.

Сотрудники правоохранительных органов задержали Игоря Стрелкова. Об этом сообщила его супруга.

Позднее в интервью 5-tv.ru адвокат Стрелкова Александр Молохов подтвердил вышеуказанную информацию.

«Он действительно задержан», — пояснил юрист.

Детали уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что начальник уголовного розыска Красноярского края заключен под стражу.

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