Игоря Стрелкова задержали сотрудники правоохранительных органов
Виктория Андреева 1 645 0
Фото: © РИА Новости /Кирилл Каллиников
Информацию подтвердила супруга мужчины.
Сотрудники правоохранительных органов задержали Игоря Стрелкова. Об этом сообщила его супруга.
Позднее в интервью 5-tv.ru адвокат Стрелкова Александр Молохов подтвердил вышеуказанную информацию.
«Он действительно задержан», — пояснил юрист.
Детали уточняются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что начальник уголовного розыска Красноярского края заключен под стражу.