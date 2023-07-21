Недвижимость почти на 100 миллионов: кому досталось наследство Задорнова

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

В жизни Михаила Николаевича было три главных женщины. Кто они?

Сатирика Михаила Задорнова не стало почти шесть лет назад: он умер от опухоли головного мозга. Лечение в немецкой клинике не принесло чудес — после постановки диагноза юморист прожил всего год.

Все это время рядом с ним оставались его близкие — экс-супруга, жена и дочь. При этом 21 июля звезде могло бы исполниться 75 лет.

О том, как сейчас живет семья писателя, рассказало издание KP.RU. Первая жена писателя — профессор филфака МГУ Велта Задорнова — прожила с ним в официальном браке 36 лет, она даже после развода поддерживала тесную связь с ним.

Второй супругой режиссера стала его бывший администратор Елена Бомбина. Она родила звезде единственную и любимую дочь.

В настоящее время 74-летняя Задорнова живет и работает в Москве, а 59-летняя Бомбина обосновалась в родной Риге. При этом 33-летняя наследница писателя Елена живет на Мальте в квартире, которую еще при жизни ей подарил отец.

В браке с Задорновой знаменитость не обзавелся детьми. Однако в 1990 году у него родилась внебрачная дочь и он сразу же рассказал об этом супруге.

Та приняла такую новость спокойно, поэтому сатирик жил на две семьи. Но все изменилось после того, как в студенческие годы наследница настояла на том, чтобы отец развелся и женился на ее маме.

Ей не нравилось, что пресса называла ее «внебрачной дочкой». Свое дитя отец обожал, поэтому последовал этому совету.

«Я приложил много сил, чтобы ее жизнь была полна впечатлений. Мы много путешествовали…» — говорил драматург о Елене.

Сейчас дочь сатирика занимается организацией праздников и других мероприятий, а также продает собственные картины. Три года назад девушка вышла замуж за жителя Мальты ливанского происхождения Али Тартузи — у них родились две дочери.

Недвижимость почти на 100 миллионов

Последний год жизни юморист провел в больницах. Главные женщины в жизни писателя были у его постели почти круглосуточно.

Сатирик оставил завещание, в котором разделил наследство между ними. Велта получила квартиру в Москве площадью 125 квадратных метров стоимостью около 30 миллионов рублей и дом в Юрмале примерно за семь миллионов рублей.

Елена получила в собственность квартиру в Москве, которая стоит около десяти миллионов рублей, дома в Подмосковье стоимостью 30 миллионов рублей, а также недвижимость в Риге за десять миллионов рублей.

Дочери досталась «двушка» в Москве, которая стоит около семи миллионов рублей. На момент кончины артиста денег на его счетах почти не осталось — все ушло на оплату лечения в частных клиниках: сначала в Берлине, потом в Риге, а затем в Москве.

Также на три части он разделил авторские права на монологи, пьесы и сценарии. Теперь ежемесячно наследницы получают от 50 до 100 тысяч рублей.

Отчисления приходят после того, как его рассказы читают, а выступления — показывают. К тому же, в Московском губернском театре с 2017 года идет спектакль «Весна», поставленный по его произведению.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Задорнова впервые показала детей от мужа-иностранца.