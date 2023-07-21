Безопасно для экономики? Как рекордно низкий внешний долг РФ повлияет на страну

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков; Личный архив Максима Чиркова;5-tv.ru

О чем говорит текущий уровень данного показателя?

Низкий уровень внешних заимствований поможет дальнейшему развитию России. Об этом 5-tv.ru заявил доцент кафедры политической экономии экономического факультета РУДН Максим Чирков.

Эксперт назвал сложившуюся экономическую ситуацию в РФ хорошей, особенно в сравнении с западными странами.

«Я считаю, что это дает возможность дальнейшего развития, потому что западные страны десятилетиями развивались, наращивая внешний долг», — отметил Чирков.

По его мнению, сейчас Россия может не опасаться каких-либо неприятных последствий, которые постигли многие государства Запада. Страна может развиваться, в том числе используя долговые механизмы, и это будет совершенно безопасно для экономики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что уровень внешнего долга России по отношению к ВВП по итогам первого квартала упал до минимального за всю историю уровня в 15%.

Внешний долг страны, как государственный, так и корпоративный, в денежном выражении на конец марта 2023 года составлял 354,8 миллиарда долларов, или примерно 27,35 триллиона рублей.