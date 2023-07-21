Кто это сделал? Таинственные баржи перегородили реку в Тюмени

Фото, видео: 5-tv.ru

Этот путь используется и для грузоперевозок, и для туристических поездок.

Кто и зачем поставил баржи поперек реки в Тюмени? Это вопрос буквально взорвал местные соцсети, после того, как три ржавых корабля полностью перегородили русло Туры.

Люди пишут, что обзвонили всех, даже городскую администрацию, но там заявили, что суда не их. Корабли стоят прямо в черте города, этот путь используется и для грузоперевозок, и для туристических поездок.

Сейчас река обмелела и временно на ней нет судоходства. По одной из версий, баржи поставили, возможно, как раз для того, чтобы поднять уровень воды в районе ТЭЦ. Это нужно для предотвращения охлаждения электростанции, которое может быть чревато ее остановкой. Но официального подтверждения этой информации нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на реке Лена столкнулись два танкера в районе поселка Алексеевск в Иркутской области. Участниками водного ДТП стали судна ТР-901 и ТР-900.