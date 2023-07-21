До 42 градусов в тени: жара обрушилась на популярные курорты Турции

Фото, видео: www.globallookpress.com / Martin Siepmann; 5-tv.ru

В полуденный зной люди прячутся под кондиционерами в отелях и торговых центрах.

В Турции туристов встретит аномальная жара — в курортных Анталье, Измире и Бодруме фиксируют 42 градуса в тени. На пляжах не протолкнуться — изнывающие курортники ищут спасения в море.

Помимо погодных, побиты и все рекорды электропотребления. В полуденный зной люди прячутся под кондиционерами в отелях и торговых центрах.

Растет и площадь природных пожаров — в Анталье уже почувствовали смог. Недалеко от местных курортов полыхают несколько гектаров леса: пожар удалось локализовать, но сохраняется опасность новых возгораний.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на западе Турции эвакуировали семь деревень — в стране полыхают природные пожары. Огонь уже вплотную приблизился к населенным пунктам.