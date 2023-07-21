Спрятан в кустах: российские бойцы сделали неожиданную находку в зоне СВО

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Объект был замаскирован за стеной заброшенного здания.

На окраине одного из населенных пунктов ДНР украинские боевики бросили абсолютно целый танк Т-64 БМ, да еще и с боекомплектом. Бронемашину обнаружили бойцы Росгвардии и сотрудники военной контрразведки во время совместного рейда.

Находка была замаскирована за стеной заброшенного здания в густых кустах. Таблички на французском языке на корпусе боевой машины свидетельствуют о том, что, скорее всего, она предназначалась для Алжира.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации (СВО) по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт мирным путем власти Украины проигнорировали, поэтому Россия решила оказать на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.