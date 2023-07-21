Путин заявил, что мобилизационный резерв Украины истощается

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Киевский режим несет громадные потери.

Мобилизационный резерв Украины истощается, потери киевского режима — десятки тысяч боевиков. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании Совбеза.

«У людей на Украине все чаще возникает вопрос, законный вопрос — ради чего? Ради чьих корыстных интересов гибнут их родные и близкие?» — отметил президент РФ.

Путин добавил, что постепенно в Европе общественное мнение стало меняться. Жители видят, что поддержка Украины — лишь пустая трата денег и обслуживание чужих интересов.

Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что киевский режим и Запад будут вынуждены пойти на территориальные уступки России в том случае, если контрнаступление ВСУ будет провальным.