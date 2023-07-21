Нарышкин заявил, что Польша хочет разместить войска на Западной Украине

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Данная тема обсуждается на Совбезе с президентом.

Польша рассматривает возможность разместить войска на Западной Украине. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на заседании Совбеза с Владимиром Путиным.

Он уточнил, что польская сторона хочет это сделать под якобы «исполнением союзнических обязательств».

«В этой связи у польского руководства усиливается настрой на то, чтобы ввести контроль на западных территориях Украины, западных областях путем размещения там своих войск», — сказал Нарышкин.

На это президент поручил внимательно следить за действиями Польши на украинском направлении.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Сергей Нарышкин в июне провел переговоры с главой ЦРУ Уильямом Бернсом по вопросу Украины.