«Непредсказуемые действия»: в Кремле отреагировали на заявления Украины по Черному морю

Фото: П/с Черноморского флота/ ТАСС

Боевики якобы будут рассматривать российские суда как законные цели.

В Кремле отреагировали на заявления Минобороны Украины о том, что боевики будут рассматривать российские суда в Черном море как законные цели. Сообщения прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Непредсказуемые действия и, более того, причастность киевского режима к террористическим актам, безусловно, потенциально создают угрозу в этой области, потому что абсолютно непредсказуем киевский режим, не гнушается ничем. Поэтому, конечно, такие заявления непосредственно несут опасность», — отметил он.

Песков добавил, что ситуация требует глубокого анализа определенными ведомствами.

В Минобороны РФ 19 июля заявили о том, что все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с 20 июля будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. Это сделано в связи с прекращением функционирования черноморской инициативы и сворачиванием морского гуманитарного коридора.

Прежде, 17 июля, Россия официально уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки, после чего российское посольство в Минске передало Киеву соответствующую ноту. С 18 июля инициатива окончательно прекратила свою работу.

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