Дочь Успенской страдает от «звездного родства»: никому не пожелаешь

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Часто в свой адрес наследница слышит много негатива. Но почему?

Восходящая звезда российского шоу-бизнеса Татьяна Плаксина — единственная дочь певицы Любови Успенской. Она пошла по стопам матери и в последнее время стала еще активней заниматься творческой деятельностью.

Недавно 32-летняя знаменитость выступила на музыкальном фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга». После концерта молодая артистка дала интервью изданию dni.ru, в котором рассказала, что быть дочерью суперзвезды для нее — это и ноша, и награда.

«Все зависит от обстоятельств. Конечно, такое родство предполагает больше ответственности. Я понимаю, что на меня смотрят более критично, оценивают, сравнивают, завидуют. И часто бывает много негатива в мой адрес», — поделилась она.

К слову, недавно звездная наследница ездила на отдых туда, где были только она и мама.

«Это была закрытая территория, где нас никто не видел. Море, пирс, шикарная погода! Получился достойный отдых после напряженного года. Впереди много работы!» — подытожила Плаксина.

Ранее 5-tv.ru писал, что Успенская раскрыла детали нового романа.