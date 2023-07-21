«Представляет угрозу»: ВСУ назвали самое опасное для них российское оружие

Спикер ВС ВСУ Игнат назвал российский Су-35 одним из самых лучших самолетов и угрозой ВСУ

Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Только услышав название этого истребителя, боевики бьются в истерике.

Стало известно, чего больше всего боятся в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью изданию РБК.

По его словам, самое страшное оружие — российский истребитель Су-34 с ракетами Р-37.

«У них есть Су-35. Это один из самых лучших самолетов. Основной самолет, который представляет для нас угрозу — это Су-35. Это нужно признать», — заявил Игнат.

Также он добавил, что ракеты Р-37 пугают еще больше боевиков ВСУ.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как российские авиастроители передали Минобороны партию новых Су-35С.