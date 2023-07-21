«Бил, как не в себя»: Асмус раскрыла подробности отношений с абьюзером

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Кто издевался над знаменитой актрисой и как ей удалось спастись?

Актриса Кристина Асмус поделилась шокирующей историей о своем прошлом. Известно, что 35-летняя звезда семь лет состояла в браке с юмористом Гариком Харламовым, родив в этот период дочь Анастасию.

Ее знакомство с комиком произошло в 2012 году, вскоре они сыграли свадьбу, но в 2020-м пара развелась. Сейчас звезда «Интернов» счастлива в новых отношениях с коллегой по цеху Романом Евдокимовым — они вместе уже два года.

Уже мало кто помнит, что у Асмус до Харламова были и другие романы. Так, знаменитость встречалась со своим сокурсником Виктором Степаняном, а потом — с Алексеем Гавриловым, известным по сериалу «Универ», пишет издание 7Дней.ru.

Экс-избранников она почти никогда не упоминает, но в последнем интервью звезда сделала неожиданное признание. Оно бросило тень на одного из них.

Звезда «Текста» сообщила, что была в отношениях с жестоким абьюзером. Асмус решила обойтись без имен, но, судя по всему, произошло это во время обучения в театральном институте.

Токсичные отношения, изнурявшие ментальное состояние артистки, длились полтора года. Но она никому не рассказывала о том, как ее мучают из-за боязни осуждения со стороны близких.

«Полтора года я была в отношениях с жестоким маньяком-абьюзером… Это не как токсичный человек, нет. Он бил, как не в себя… Но в тот момент я не могла прийти ни к кому, мне было страшно, что меня осудят, что я сама виновата», — откровенно рассказала знаменитость в шоу «Прослушка».

При этом Асмус считает, что данная травма до сих пор мешает ей нормально жить.

Ранее 5-tv.ru писал, что Асмус устроила бойфренду безумный день рождения.