«Снимает нагрузку»: как продлить работу батареи телефона
В Роскачестве заявили, что отключение поиска сетей Wi-Fi продлит работу батареи телефона
Фото: ИЗВЕСТИЯ /ЗУРАБ ДЖАВАХАДЗЕ
Если отключить некоторые функции, то можно и ускорить работу гаджета.
Продлить работу батареи своего телефона можно, если отключить поиск сетей Wi-Fi и Bluetooth-соединений. Об этом РИА Новости рассказали специалисты Роскачества.
«Таким образом телефон перестанет постоянно искать внешние сигналы, что снимает нагрузку в целом», — объяснили эксперты.
Кроме того, следует отказаться от лишних push-уведомлений, живых обоев с анимацией и прорисовкой и функции «Отправлять данные для диагностики». Отмечается, что это, помимо прочего, ускорит работу гаджета, а также не позволит разработчикам отправлять данные об активности на свои сервера.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиян призвали как можно скорее поменять все пароли от своих социальных сетей, причем не допуская повторения на разных сервисах.