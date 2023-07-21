Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» восьмилетнего Алеши из Ижевска

Фото, видео: 5-tv.ru

Мальчику требуется срочное лечение. Его состояние вызывает большие опасения.

Сегодня мы говорим спасибо всем, кто принял участие в нашей традиционной акции День Добрых дел. Накануне мы рассказали историю Алеши из Ижевска.

Мальчик родился с аутизмом, затем у него обнаружили опасное образование, разрушающее височную кость, — холестеатому. Ребенок чувствует себя очень плохо. Врачи борются за его жизнь и готовы сделать операцию, а после провести восстановительную терапию. Но для этого требуются большие деньги — 1 миллион 200 тысяч рублей. У семьи Алеши их нет.

Благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать необходимую сумму — и даже больше. За сутки вы перечислили 3 миллиона 656 тысяч 904 рубля. Большое вам спасибо!