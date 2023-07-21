В России займутся вопросом стабилизации цен на бензин

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Правительство уже разработало некоторые меры, которые предотвратят увеличение стоимости топлива.

Российские власти прорабатывают меры по стабилизации цен на бензин. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак. Его слова приводит ТАСС.

«У нас есть предложения. Я совещание проводил (в среду. — Прим. ред.), поручил до пятницы проработать кое-какие вопросы. Будут конкретные предложения, мы их озвучим», — рассказал он.

Правительство займется вопросом цен на оптовом рынке. В рознице, к слову, цены на бензин держатся в рамках инфляции. Как отметил Новак, с дизельным топливом проблем нет — объем достаточный, цены приемлемые.

«На АЗС, и по дизелю, и по бензину у нас цены растут на уровне инфляции, для конечного потребителя цены держатся. Мы в основном сейчас работаем именно по бирже, чтобы там ситуация стабилизировалась», — подчеркнул вице-премьер.

Таможенных пошлин на топливо не будет, так как государство не намерено возвращать эту практику. Среди прочих предложений рассматривается квотирование (ограничение по стоимости или количеству на определенное время. — Прим. ред.) экспорта.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России не планируется запрет на экспорт бензина.