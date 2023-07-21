Снятый в зоне СВО клип SНАМАN набрал 1 млн просмотров менее чем за сутки

Съемки проводились во время турне артиста по Новороссии. По его словам, выступать там — большая ответственность.

Снятый в зоне СВО клип SНАМАN набрал миллион просмотров менее чем за сутки. Певец и композитор Ярослав Дронов (реальное имя артиста — Прим. ред.) презентовал видеоряд к композиции «Мой бой».

Съемки проводились во время турне артиста по Новороссии. По его словам, выступать там — большая ответственность. Ведь именно развитие культурной направленности поможет быстрее достичь целостности в присоединенных российских регионах.

SHAMAN периодически проводит благотворительные концерты в Донбассе и Новороссии. Музыкант уже успел побывать в Мариуполе, Луганске, а недавно вернулся из Херсонской области, где военнослужащие устроили залп из автоматов и пулеметов в честь артиста.

Ранее 5-tv.ru показал, как SHAMAN выступил на главном празднике всех выпускников — «Алые паруса — 2023».