Стало плохо: рейс из Москвы в Волгоград отменили из-за нештатной ситуации

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Пока вылет перенесен на неопределенный срок.

Рейс, следовавший из Москвы в Волгоград, отменил свой вылет из-за самочувствия пассажира. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно последней информации, к трапу самолета была вызвана бригада скорой помощи.

«Airbus, вылетавший в Волгоград из Шереметьево, вернулся с руления к терминалу из-за пассажира, которому стало плохо», — говорится в сообщении.

Сам вылет пока перенесен на неопределенный срок.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как немецкая туристка перепутала рейс и оказалась в Москве.