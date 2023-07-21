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Российская армия продолжает сражаться с террористами. Киевский режим не оставляет попыток бомбить мирные кварталы, истребляя ни в чем не повинных людей.

Расположение ВСУ и иностранных наемников уничтожено в Николаеве ударом российской армии. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в интервью РИА Новости.

Он уточнил, что атака была произведена по гостинице у судостроительного завода. Также взрывы были зафиксированы и на другой верфи.

«В Николаеве было поражено несколько целей. Одна из них — это гостиница „Ингул“, в которой базировались нацисты вместе со своими иностранными инструкторами», — подчеркнул Лебедев.

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В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Киеве назвали цель номер один для ВСУ в зоне проведения спецоперации. Пока же Украина теряет БМА, остальные ремонтирует на скорую руку и не могут сбить российские ракеты из-за их быстрой скорости.