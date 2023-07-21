Семейная пара с 5-летнем ребенком бесследно исчезла под Иркутском

В районе реки Лена в Иркутской области пропала семейная пара с внуком

Фото: 5-tv.ru

К этому часу спасатели нашли только затопленную лодку. Что произошло с семьей?

В районе реки Лена пропала семейная пара с внуком, сообщает ГУ МВД России по Иркутской области. Полицейские и спасательный отряд «Северный» организовали поиски. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места событий.

Глава администрации поселка Юбилейный в Киренском районе подтвердил исчезновение семьи и отметил: 55-летний мужчина, его 46-летняя жена и пятилетний внук отправились на рыбалку на моторной лодке 15 июля. Они должны были вернуться 17 июля, но в этот день дома они так и не появились.

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Как стало известно 5-tv.ru, в районе устья реки Бобровка, которая впадает в Чечуй, была обнаружена затопленная лодка с личными вещами, рыболовными снаряжениями и спасательными жилетами пропавших.

К настоящему времени, розыск семьи продолжается. Специалисты обследуют реку, берег и леса тайги, в которых могли заблудиться супруги с малышом.

Киренским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третей статьи 109 Уголовного кодекса РФ, по факту безвестного исчезновения.

Расследование находится на контроле руководителя следственного управления.

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