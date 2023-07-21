Уровень внешнего долга по отношению к ВВП в России упал до рекордных 15%

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Несмотря на мировой кризис, российская экономика продолжает процветать. Но как это удается?

Внешний долг России установил новый исторический рекорд. В настоящий момент этот показатель составляет всего 15%, передает РИА Новости со ссылкой на анализ данных Центробанка.

Как следует из итоговых документов, размер долга перед нерезидентами по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП) по итогам прошлого года составил 16,6%, что на тот момент было наименьшим результатом как минимум с 1993 года. При этом уже в первом квартале 2023-го показатель упал до 15,45%.

При этом, отмечают аналитики, внешний долг России, как государственный, так и корпоративный, в денежном выражении на конец марта 2023 года составлял 354,8 миллиарда долларов, или примерно 27,35 триллиона рублей.

Несмотря на мировой кризис, российская экономика продолжает процветать. А все благодаря верному курсу, выбранному правительством, отмечают ведущие отечественные и зарубежные эксперты. В данном случае санкции «коллективного Запада» не играют никакой роли.

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