Пьян «в стельку»: поляк устроил переполох на яхте у границ России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru

Он не смог назвать полицейским даже собственного имени.

Увлекся морским путешествием и едва не нарушил государственные границы 72-летний гражданин Польши. Его прогулочную яхту остановили в Балтийском море всего в семи километрах от российской границы после того, как судно не отреагировало ни на один из сигналов пограничников.

Оказалось, капитан был настолько пьян, что не смог назвать польским полицейским даже собственного имени — лишь объяснил, что хотел добраться до Копенгагена. Впрочем, в столице Дании он окажется нескоро: горе-путешественнику теперь грозит до двух лет тюрьмы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у берегов Португалии косатки потопили яхту с туристами из Франции. Сразу семь морских животных примерно час атаковали лодку, до тех пор пока она не начала стремительно уходить под воду.

Людям пришлось спешно покинуть тонущее судно. Все спаслись на надувном плоту, а до берега — 25 километров.