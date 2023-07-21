Может взорваться: пламя вспыхнуло на складе пропана в США у аэропорта

Пожар начался на складе пропана в американской Аризоне

Фото, видео: www.globallookpress.com / Senior Airman Alexander Merchak; 5-tv.ru

Власти срочно эвакуируют людей в радиусе полутора километров.

Мощный пожар разгорается на складе пропана в американской Аризоне. Пламя подбирается к баллонам с газом, которые в любой момент могут взорваться.

Власти срочно эвакуируют людей в радиусе полутора километров. Рядом с очагом возгорания находится международный аэропорт, но он пока он работает в штатном режиме. Десятки пожарных пытаются справиться с огнем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американский пожарный стал жертвой чудовищного пламени в штате Нью-Йорк. Огонь возник в самом центре города Буффало.

Пришлось эвакуировать целый квартал, в какой-то момент раздался взрыв. Здание обрушилось, а причиной возгорания могли стать паяльные лампы, которые использовали при ремонте.