Вне закона: в России предложили устранить юридический казус с летними кафе

Фото, видео: Терещенко Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

Казалось бы, идея здравая, но даже у нее нашлись противники.

В России решили устранить юридический казус, который касается посетителей летних кафе. Как выяснилось, на верандах, которые работают в теплое время года, закон запрещает продажу алкогольных напитков.

Таким образом даже за бокал шампанского гость можно получить крупный штраф. Казалось бы, идея здравая, но даже у нее нашлись противники. Кто они — знает корреспондент «Известий» Полина Пятышева.