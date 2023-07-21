Всех эвакуировали: пожар вспыхнул в одной из больниц Воронежа

Пожар произошел в одной из больниц Воронежа

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем ; 5-tv.ru

Во время проведения ремонтных работ загорелась крыша.

Врачей и пациентов детской больницы в Воронеже пришлось эвакуировать. В здании произошел пожар — во время проведения ремонтных работ загорелась крыша.

Но спасателям удалось быстро справиться с огнем. Сейчас больница вернулась к работе в обычном режиме.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пожарные отстояли жилой квартал в историческом районе Архангельска. Там загорелись сначала сараи, а к приезду спасателей полыхал уже и соседний двухэтажный дом.

К счастью, он был давно расселен и пустовал. Так как все постройки были деревянными, огонь распространялся стремительно.