Головой об асфальт: девушка погибла из-за ДТП с электросамокатом в Сочи

Девушка на электросамокате погибла в результате ДТП в Сочи

Фото, видео: Лысцева Марина / ТАСС; 5-tv.ru

Врачи пытались реанимировать пострадавшую, но безуспешно.

В Сочи выясняют обстоятельства аварии, в которой погибла девушка на электросамокате. Она столкнулась с автомобилем такси, упала и ударилась головой об асфальт. Врачи, прибывшие на место, пытались ее реанимировать, но безуспешно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ленинградской области произошла страшная авария с участием мотоцикла — девушке оторвало руку. Авария произошла в Волховском районе между Сясьстроем и деревней Иссад.

Автомобиль столкнулся с мотоциклом, на котором ехали 16-летний подросток с девушкой-пассажиркой. По итогу, молодого человека доставили в клинику с переломом ребер и голени, а девушка находится в реанимации с ампутацией правой руки.