Все мимо: в Пентагоне заявили о случаях хищения направленного Украине оружия

Фото: Reuters / JOSHUA ROBERTS

Кто заинтересован в мошенничестве мирового масштаба?

Пентагон сообщил о том, что половина «подарков» Киеву от Европы в виде вооружения были похищены торговцами оружия. Об этом пишет CNN со ссылкой на отчет, полученный согласно закону о свободе информации.

В нем есть сведения о попытках украсть или продать переданные на Украину снаряжения, инциденты описывает генеральный инспектор американского оборонного ведомства.

Так, например, в июне прошлого года группа злоумышленников, выдавая себя за сотрудников гуманитарной миссии, похитила бронежилеты на сумму почти 17 тысяч долларов. А отряды добровольцев присвоили себе 60 винтовок и тысячу патронов. Оружие они хранили на складе и перепродавали на черном рынке.

В документе взят интервал с февраля по сентябрь 2022 года. Отмечается, что спецслужбы Украины пресекли попытки преступников. При этом, отчет показывает, что Киев не смог создать точный мониторинг использования военной техники, которую власти Вашингтона отправили в 2022 финансовом году.

В свою очередь, США не смогли проконтролировать все переданное вооружение согласно закону о контроле экспорта, который подразумевает ограниченное присутствие Америки на Украине. Генеральный инспектор Пентагона отметил, что вертолеты и ракеты — отслеживать проще, благодаря системам разведки, однако и с ними бывают трудности доступа.

Ранее 5-tv.ru писал, что боевики ВСУ начали использовать в бою кассетные боеприпасы, поставленные США.