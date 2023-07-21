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По мнению полковника Дугласа Макгрегора, пока президент России — Владимир Путин, страна будет сражаться, чтобы не повторить судьбу Западной Европы.

Запад продолжает попытки поработить Россию, чтобы в дальнейшем завладеть природными ресурсами страны. С таким заявлением выступил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире своего YouTube-канала.

Он добавил, что намерения западных элит по уничтожению идентичности народов, который пытаются осуществить в Европе, теперь хотят реализовать в России. А уже после устроить захват полезных ископаемых. Но вместе с тем Макгрегор выразил уверенность, что президент России не допустит такого развития событий.

«Президент Владимир Путин будет сражаться до конца, чтобы его страна не повторила судьбу Западной Европы», — заявил офицер.

При этом еще недавно в США заявили, что Россия, Китай и Индия подняли бунт против страны, когда выразили желание создать новую валюту. Такое действие, конечно, будет идти вразрез с политикой Вашингтона. Однако исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин ответил на обвинения. Он сказал, что за океаном намеренно сами создали ситуацию, при которой другие страны начали искать альтернативы американскому доллару.

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