Моряки России и Китая уничтожили дрейфующие мины в ходе учений

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Маневры стартовали накануне, они продлятся четыре дня.

Военные моряки России и Китая уничтожили дрейфующие мины и отразили условные атаки противника. Это произошло во время совместных учений в акватории Японского моря.

Маневры «Север. Взаимодействие — 2023» стартовали накануне и продлятся четыре дня. Помимо боевых кораблей, к тренировкам привлечены три десятка самолетов и вертолетов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что корабли и авиация флота провели учения по изоляции района Черного моря, временно закрытого для судоходства. Уточняется, что участие принимал ракетный катер «Ивановец».

В ходе учений было задержано судно-нарушитель, а также произведены пуски противокорабельных крылатых ракет. Они поразили цели в северо-западной части моря.