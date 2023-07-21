Повысится прозрачность: в России изменят систему оплаты ЖКУ

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Вскоре управляющие компании не смогут свободно распоряжаться деньгами, заплаченными жильцами за воду, тепло и электричество.

Специальные банковские счета для платежей за газ, свет и воду хотят ввести в России. Как выяснили «Известия», такой вопрос прорабатывают в Минстрое.

Сейчас в большинстве случаев все деньги проходят через управляющую компанию, попадая в общий котел. Проверить движение средств можно лишь раз в год — когда отчитываются за расходы и планируют будущие траты.

Впрочем, нововведения можно и не дожидаться. Если есть сомнения в добросовестности управляющей компании, уже сейчас можно заключить договор с поставщиками напрямую. Тогда сомнений, что деньги идут именно туда, куда нужно, не будет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую новую меру готовят против спекулянтов.