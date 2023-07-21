Нужно быть осторожным! Россиян предупредили об аномальной жаре, ливнях и граде

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Погодные перемены будут связаны с увеличением высоты границ между слоями атмосферы.

Россиян предупредили об аномальной жаре, ливнях и граде из-за увеличения высоты границ между слоями атмосферы. Об этом в беседе с URA.RU заявил климатолог Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное УГМС» Николай Терешонок.

Как пояснил специалист, такая погода ожидает жителей России из-за того, что воздух постепенно иссушается, температура повышается. Тем самым тропосфера (нижний слой атмосферы — Прим. ред.) становится выше и приближается к более южным регионам.

«Из-за этого потепления тропопауза выше, там резкий взлом температуры происходит, значит, высота вот этих мощных облаков, опасных облаков, дающих осадки, сильные ливни, грады — будет выше, и вертикальное развитие будет довольно-таки мощнее. Этого следует ожидать», — объяснил Терешонок.

Из-за таких перемен в погоде с проблемами столкнется и авиаотрасль, так как зон турбулентности станет больше, возникнут опасные для воздушных судов облака.

«Тропосфера по высоте растет, естественно увеличивается высота, до которой формируются кучево-дождевые облака, опасные для авиации, которые стараются облетать», — добавил он.

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