Без очереди плати больше: сколько Киркоров потратил за удаление жира на теле

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Поп-король с начала этого года не раз лег под нож знаменитого хирурга. Во сколько ему обошлось омоложение?

Стала известна стоимость липосакции (косметическая операция по удалению жировых отложений — Прим. ред.), которую певец Филипп Киркоров сделал в этом году у знаменитого пластического хирурга Тимура Хайдарова. Подробностями поделилась бизнесвумен Дина Валиева.

Как в беседе с изданием «Страсти» рассказала Валиева, она и сама когда-то обращалась за помощью к Хайдарову. Правда, было это, когда хирург еще не был так популярен среди российских селебрити. Но и тогда у нее не возникло сомнений в профессионализме и мастерстве специалиста. Так, она решила уменьшить объемы тела. Операция обошлась ей в два с половиной миллиона рублей. Но время идет, расценки растут.

«Сейчас расценки на подобный объем операций — шесть-семь миллионов рублей, если ты не хочешь ждать очереди, либо два с половиной — три миллиона рублей, но с ожиданием в два-три года», — призналась бизнесвумен.

При этом для нее операция прошла успешно. Уже на пятый день она вернулась к работе. Хотя из ее тела тогда выкачали 16 литров жира,

К слову, преображаться Киркоров стал в начале года. Скрывать, что изменения у него после пластики артист не стал. Он сделал абдоминопластику и липосакцию с прорисовкой силуэтов, а также липофилинг. Стилисты артиста страдали: всю одежду пришлось заменять и ушивать, ведь знаменитость заметно похудел.

Но на этом преображение не закончилось. О том, что Киркоров увеличил ягодицы, стало известно после того, как король эстрады вышел на сцену концертного зала в Санкт-Петербурге, где показал публике свою обновленную фигуру в трико. Облегающий концертный наряд позволил фанатам в подробностях рассмотреть результат пластики. Теперь у него не только идеальный пресс с кубиками, но и объемные ягодицы.

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