Чудом уцелел: почему полуторогодовалый малыш оказался на трассе в Ленобласти

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Его вовремя заметили проезжавшие мимо водители. Одна женщина подхватила ребёнка и побежала искать его родителей.

Накануне вечером на оживленной дороге в Ленобласти был найден полуторогодовалый малыш в подгузниках, который как ни в чем не бывало расхаживал по обочине. Его вовремя заметили проезжавшие мимо водители.

Одна женщина подхватила ребенка и побежала искать его родителей к дому на противоположной стороне дороги. Оказалось, что семья вполне себе благополучная и мама хорошая, просто мальчик очень любит машины, а еще знает, что там в лесу растут вкусные ягоды.

«Пришло время маленького кормить, я шмыганула за кустики быстро бутылочку помыть, сделать молочко. Сестра осталась здесь с детьми. Он за кустики, а она подумала, что он за мной пошел домой. А он незаметненько по тропинке добежал до дороги. Меня трясет всю. Мы туда за дорогу ходим, я всегда на ручках его переношу, там кустики с черникой. Мы через дорогу ходим кушать черничку», — рассказывает взволнованная мама.

Сейчас с малышом все в порядке. Его жизни ничего не угрожает.