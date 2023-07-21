Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

Стар новому проекту дал лично президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Мурманскую область.

Президент впервые за девять лет приехал практически на самую границу нашей страны с НАТО — в Мурманскую область. Повод весомый и может стать нашим козырем на мировом рынке энергоносителей. Там ввели в строй самое большое в мире плавучее сооружение по обработке газа, которое делает из обычного топлива сжиженное. Корреспондент «Известий» Виктор Синеок все видел.