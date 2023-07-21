Российские военные уничтожили цеха с безэкипажными катерами ВСУ под Одессой

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Именно такие конструкции использовались неонацистами для совершения терактов, в частности, на Крымском мосту.

Российские военные минувшей ночью уничтожили в Одесской области цеха, где производились безэкипажные катера — те самые, что были использованы для атаки на Крымский мост.

Это уже третья волна ударов возмездия за теракт на переправе. Высокоточные ракеты также поразили склады боеприпасов ВСУ и хранилища с горючим в районе Николаева.

Командование украинских воздушных сил уже признало, что не в состоянии сбить даже половину летящих ракет и дронов.