Элайджа Вуд предложил помочь Зеленскому вылечиться от наркомании

Фото, видео: www.globallookpress.com / Henrik Montgomery; 5-tv.ru

Забота заоокенского некогда коллеги украинского президента по цеху не понравилась жителям Незалежной, и они нажаловались на аккаунт артиста.

Главный хоббит мира Элайджа Вуд решил вступить в борьбу с новым Оком Саурона. Актер, видимо, устал смотреть на непотребный вид Зеленского в его бесконечных обращениях и выступил сам.

«Привет, Владимир, я вижу у тебя серьезные проблемы с наркотиками и алкоголем. Надеюсь, что ты заботишься о себе как следует. Если что, у нас тут есть люди, которые могут тебе помочь», — записал видеообращение к президенту Украины знаменитый актер.

Вуд также добавил, что в США есть отличная клиника, которая может помочь украинскому лидеру.

К слову, украинцам такая забота американского актера не пришлась по душе. Они тут же нажаловались на аккаунт знаменитости, который в итоге был заблокирован.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение психиатра и нарколога Василия Шурова, который предположил, что Владимир Зеленский пристрастился к психостимуляторам, приводящих к неадекватной мимике и эмоциональной реакции, часто встречаемой при его публичных появлениях.