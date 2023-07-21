Последние слова погибшей от удара беспилотника в Крыму девочки услышала ее мама

Фото, видео: Рубцов Андрей / ТАСС; 5-tv.ru

Две подружки решили встретить рассвет на крыше, когда по мирному населенному пункту ударили украинские неонацисты.

Крым сегодня пережил атаку украинских беспилотников — последнюю, в центральной части полуострова, сорвали российские силы ПВО. А вот удар, пришедшийся по поселку Раздольное на северо-западе, привел к гибели подростка. В момент взрыва девочка говорила по телефону с мамой. Николай Аксенов одним из первых оказался на месте трагедии.

Вот, как сейчас выглядит место, где упал беспилотник: почти во всех зданиях вокруг выбиты стекла. Предположительно, на этом месте был подросток, которого смертельно ранило осколками.

Девочка гуляла с подружкой и собиралась встречать рассвет. После взрыва ее ранило осколками. Вызвали скорую, но спасти ребенка не удалось — она умерла в реанимации местной больницы. В этой же клинике на пятом этаже в момент взрыва в своей палате лежал Виктор Пронин.

«Свист такой. Ой-ой-ой. Я такого еще не слышал. Я хоть и глуховатый немного, но все равно услышал. Звук такой. Пока встал у окошка, глянул, вот такая вспышка. И потом такой дым пошел клубком», — рассказал житель пгт Раздольное Виктор Пронин.

Дрон ударил рано утром, когда многие еще спали. Некоторые тут же выбежали из домов, взяв с собой только самое необходимое.

«Бабах. Вот так стену затрясло немножко четырехэтажки нашей. Трясти начало ее», — рассказал житель Крыма Павел.

«Страшно. Особенно детям было страшно, очень страшно», — сказала жительница Крыма.

Ударной волной повредило несколько центральных магазинов. В одном из них осколками посекло стены, кругом лежат битые стекла. Все это сейчас уже начали восстанавливать.

«Проснулись от сильного удара, хлопка, окна затряслись. В подвале выбито окно», — рассказала владелица магазина в поселке Наталья.

Хлопок и раскатистое эхо ощутили в момент детонации не только жители поселка, но и в соседних селах. Стекла выбило даже у машин, припаркованных на центральной площади.

Для всего района гибель невинной девочки стала жестоким ударом. На этой неделе она стала уже третьей жертвой террористических атак украинских нацистов на Крым. Семье погибшей по сообщению местных властей будет оказана вся необходимая помощь.