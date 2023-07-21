«Состояние все лучше»: пожилой актер Иван Краско идет на поправку

Сын Ивана Краско Федор рассказал, что его отец идет на поправку

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Актер чувствует себя лучше. Но когда его выпишут?

На прошлой неделе народный артист России 92-летний Иван Краско был доставлен в больницу в Санкт-Петербурге. Все из-за последствий ранее перенесенного инсульта. Но уже он идет на поправку. Об этом в четверг, 20 июня, сообщил его сын Федор Краско информационному агентству ТАСС.

«Врачи говорят, [что] состояние все лучше», — сообщил ребенок актера.

Сын актера отметил, что пока не знает, когда его отца выпишут из больницы.

Ранее 5-tv.ru писал, что пожилого актера Ивана Краско переводят в другое отделение. Такое решение принял консилиум врачей центра Алмазова. После утреннего обхода медики пришли к выводу о том, что актера пора переводить под наблюдение в неврологическое отделение клиники.

Это стало возможным в силу того, что самочувствие пациента улучшилось. А его сознание после проведенной операции постепенно становится ясным.