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В США рассказали, что украинские боевики начали использовать новые поставки.

В США подтвердили, что кассетные боеприпасы уже находятся на вооружении у украинских боевиков. ВСУ даже успели применить новые «подарки» от американцев в бою. Эту информацию подтвердил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Политик рассказал об этом в ходе брифинга.

«Они уже на поле боя с прошлой недели или около того», — пояснил американский политик, добавив, что Киев применяет кассетные снаряды «эффективно» и «приемлемым образом».

Что значит в понимании администрации США «приемлемо» Кирби не пояснил, лишь отметил, что доставка боеприпасов была оперативной, а вот, как и при каких обстоятельствах, он предложил спросить у Киева.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что ВСУ начали использовать в бою кассетные боеприпасы, которые поставили из Соединенных Штатов. Владимир Путин 16 июля прокомментировал поставку запрещенного ООН вооружения Киеву. Глава государства отметил, что Москва оставляет за собой право на «зеркальные действия», в случае применения кассетных бомб ВСУ в зоне проведения СВО.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.