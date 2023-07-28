Ида Галич: Если ты понял, в чем урок, отпусти учителя

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

На музыкальном фестивале VК Fеst 2023 выступали бывшие подруги блогера — Настя Ивлеева и Люся Чеботина. Поклонники на лету ловили их тайные знаки друг другу.

Ида Галич считает людей вокруг нее своими учителями. Своими размышлениями об уроках жизни блогер и телеведущая эксклюзивно поделилась в ходе интервью в рамках VK Fest 2023.

Ида Галич второй год подряд ведет масштабный фестиваль VK Fest. На грандиозном мероприятии присутствовали и закадычные подруги Галич — Настя Ивлеева и Люся Чеботина, с которыми у нее случились конфликты. Организаторы развели девушек в разные локации, тем не менее, без подколов дело не обошлось. Настя Ивлеева, которая совсем недавно публично осудила свою бывшую подругу Галич за то, что та жалуется на усталость от блогерства, мило поприветствовала Люсю Чеботину.

«Привет, моя новая лучшая подружка!» — обратилась к певице Ивлеева.

А Люся Чеботина презентовала свою новую песню в стиле рэп со следующими словами:

«Я так-то не по блату, никто тут не указ мне,

Я словами выстрелить могу из автомата.

Дон, я битч, хай всем, кто в меня не верил.

Дон, я битч, хорони свою карьеру!».

После исполнения композиции она произнесла со сцены: «Я знаю, что ты за кулисами. Привет!». Пользователи сети решили, что это явное обращение к Иде Галич.

Сама блогер на вопрос журналистов о том, что для нее значит наставничество, отметила, что все мы друг для друга учителя и из каждой неприятной ситуации она выносит уроки.

«Есть фраза классная: «Если ты понял, в чем урок, отпусти учителя. Вот мы по факту друг для друга сегодня все учителя. Даже сегодня здесь, встречая незнакомых людей, я чему-то учусь, а иногда встречаю, к сожалению, даже знакомых и тоже могу чему-то научиться. К сожалению, потому что опыт может быть горький», — объяснила телеведущая.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ида Галич объяснила, почему важно хвалить себя.