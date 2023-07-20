Холероподобный возбудитель выявили у гостя из Индии в Тамбове

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Он проживал в гостинице для трудовых мигрантов.

У гражданина Индии, прибывшего в Россию, выявили холероподобный возбудитель. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Тамбовской области.

Уточняется, что он проживал в гостинице для трудовых мигрантов. После проявления признаков острой кишечной инфекции у приезжего взяли анализы. В настоящее время пациент госпитализирован, начато лечение. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Противоэпидемические мероприятия провели и в самом хостеле.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что холероподобную микрофлору нашли в реке Темерник в Ростове-на-Дону.