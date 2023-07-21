Забота о «втором мозге»: как связаны риск развития деменции и средства от запора

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Кишечник напрямую связан с нервной системой, включая мозг, что привело ученых к неожиданным выводам.

Недавние исследования ученых из Гарвардского университета, Китая и Великобритании показали, что регулярный прием слабительных может увеличить риск развития деменции на 50%. Это относится как к препаратам, выписанным врачом, так и к самолечению.

Исследование проводилось на данных более полумиллиона человек за десять лет. По мнению ученых, слабительные могут воздействовать на кишечные бактерии, образуя токсины, которые вредят нервной системе и попадают в мозг. Стоит ли людям отказаться пользоваться средствами от запора? Об этом изданию KP.RU рассказала врач-невролог Мария Чердак.

Запоры могут быть первым сигналом возможной деменции, так как они связаны с нарушениями работы кишечника, который тесно связан с нервной системой, в том числе и мозгом. Сильные слабительные также могут повлиять на кровообращение, увеличивая риск сосудистой деменции.

Кишечник играет важную роль в поддержании здоровья человека. Ученые называют этот орган и его энтеральную нервную систему, которая регулирует внутреннюю работу организма «вторым мозгом». Регулярное использование слабительных может нарушить микробиоту кишечника. А она влияет на состояние головного мозга и усваивание питательных веществ.

Лучше избегать бесконтрольного приема слабительных. Вместо этого, стоит обратить внимание на режим питания, физическую активность и проконсультироваться с врачом. Особенно этим рекомендациям стоит следовать пожилым людям с частыми запорами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что невролог назвала способы предотвращения деменции в старости.