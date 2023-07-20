Российский волейболист Александр Кимеров дисквалифицирован за допинг

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Спортсмен признал свою вину.

Российский волейболист Александр Кимеров дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает Международная федерация волейбола (FIVB).

Уточняется, что спортсмен признал свою вину в употреблении допинга, обнаруженного в его пробах в 2013 и 2014 годах. Его дисквалификация отсчитывается с 9 декабря 2022 года до 8 декабря 2024 года.

Александру Кимерову, выступающему за клуб «Ярославич», 26 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российских и белорусских гимнастов допустили до международных соревнований. Спортсмены должны будут выступать в нейтральном статусе.