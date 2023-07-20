Фатальный объем: девушка умерла при операции по увеличению ягодиц на дому

Девушка в Дагестане умерла при операции по увеличению ягодиц на дому

Фото, видео: Telegram / СУ СК России по Республике Дагестан / dagestan_sledcom05

Что пошло не так во время косметической процедуры?

Россиянка умерла во время операции по увеличению ягодиц на дому. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Жительница Махачкалы решила изменить свою внешность с помощью знакомой, которая оказывала услуги у себя в квартире. Девушке стало плохо после введения обезболивающего препарата — она умерла до приезда скорой помощи.

При этом на допросе косметолог заявила, что предварительно спрашивала ее о наличии аллергии. Та, как утверждается, заверила, что не раз пользовалась лидокаином в салонах красоты.

В итоге косметолога в настоящее время отправили под подписку о невыезде. По факту инцидента СК по Дагестану проводит доследственную проверку.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Помимо этого, правоохранители назначили проведение судебно-медицинской экспертизы.